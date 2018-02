Rexona-Ades vence na estréia na Superliga

Tetracampeão da Superliga feminina de vôlei, o Rexona-Ades (RJ) estreou no Grupo A, vencendo o Vôlei Futuro (SP) por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/20 e 25/22, em 1h23 de jogo, neste sábado, no Rio de Janeiro. A meio-de-rede Thaisa, do Rexona-Ades e da Seleção brasileira feminina, foi o destaque do jogo, com 14 acertos, a maior pontuadora da partida. Thaisa também recebeu o Troféu VivaVôlei, como melhor jogadora em quadra. Pelo Vôlei Futuro, a oposto Marci foi quem mais marcou: 11 vezes. Mesmo com o resultado positivo, o técnico do Rexona-Ades, Bernardinho, não ficou satisfeito com o desempenho da equipe. "Não jogamos bem. Precisamos melhorar muito para chegar às finais. Isso se deve ao cansaço de algumas jogadoras que vieram de competições fortes com a seleção e outras sem ritmo de jogo. Esta soma causou uma falta de entrosamento do grupo." O Rexona-Ades voltará a jogar na próxima quarta-feira, para enfrentar o Banespa (SP), novamente no Rio de Janeiro. No dia anterior, o Vôlei Futuro buscará a recuperação e enfrentará o São Caetano/Detur (SP), em São Caetano do Sul (SP). Confira os outros resultados: Sexta-feira Sport 0 x 3 Pinheiros Sábado Banespa 0 x 3 Brasil Telecom