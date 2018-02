Rexona bate o Fiat/Minas e segue invicto na Superliga O Rexona-Ades segue invicto na Superliga Femina de Vôlei 2006/2007. A vítima deste sábado foi o Fiat/Minas, na Arena Telemig, em Belo Horizonte, por 3 sets a 0, com parciais de 25/18 e duplo 25/19. Com o resultado, a equipe carioca lidera o campeonato, com nove vitórias, nas nove partidas disputadas. No outro jogo deste sábado, jogando em casa, o São Caetano/Mon Bijou derrotou o Vôlei Futuro por 3 sets a 0 (25/18, 26/24 e 25/23). Com o terceiro lugar assegurado, a equipe do ABC vai torcer por um tropeço do Finasa-Osasco neste domingo contra o Brasil Telecom, em Brasília, para assumir a vice-liderança isolada. Na próxima rodada, o Rexona-Ades recebe o Brasil Telecom, no Rio de Janeiro, na quarta-feira. No mesmo dia, o São Caetano/Mon Bijou visita o Cimed/Macaé, enquanto o Finasa-Osasco enfrenta o Pinheiros/Blue Life.