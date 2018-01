Rexona busca vaga na Superliga A Rexona/Curitiba pode assegurar nesta terça-feira uma das vagas na final do primeiro turno da Superliga Feminina de Vôlei. O time joga em Brusque com a Buettner, às 20h30, com transmissão da SporTV, e só não fica com a vaga se perder por 3 sets a 0 - o que será difícil, já que o time catarinense é o último colocado da tabela. A Rexona está na terceira posição da Superliga, mas tem apenas um ponto a menos que a MRV/Minas, que já classificada para a final do turno no dia 16, e BCN/Osasco. Se vencer apenas um set, a equipe curitibana passa à liderança da competição, com oito pontos. Hélio Griner, técnico da Rexona, aposta em seu grupo, mas exige que suas jogadoras respeitem as próximas adversárias. "A Superliga está bem equilibrada e cada ponto é importante. Não podemos perder a concentração e esquecer que ainda temos um grande caminho a percorrer", afirmou o treinador.