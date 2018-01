Rexona continua invicta na Superliga A Rexona venceu hoje a Blue Life/Pinheiros por 3 a 1, parciais de 25/17, 15/25, 25/13 e 25/16, no Ginásio Tarumã, em Curitiba, e assumiu a liderança isolada da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe do Paraná é a única invicta, com seis vitórias consecutivas. O time volta à quadra em seu ginásio na quinta-feira, a partir das 20h30 diante do vice-líder BCN/Osasco. Segundo o técnico Hélio Griner, sua equipe esteve inconstante, mas conquistou um importante resultado: "Gostei da vitória. Em relação a atuação do time, alternamos bons e maus momentos. Mas o importante hoje foi a vitória para continuarmos na luta por uma boa classificação. Em relação ao BCN, cada jogo tem uma história. Vamos tentar fazer uma partida melhor na quinta." Para a Raquel, que ganhou o "Troféu Viva Vôlei" como a melhor jogadora em quadra hoje, o destaque foi a superação do grupo: "O time mostrou seu poder de reação. Mas contra o BCN, que será muito difícil, não podemos falhar como hoje, no segundo set." Pela Superliga Masculina, no sábado, em Florianópolis, a Unisul venceu em casa o Banespa/Mastercard - até então o último invicto da competição - por 3 sets a 1, parciais de 19/25, 25/21, 25/22 e 25/18, em 1h44min de jogo. Wallace, da Unisul, foi o maior pontuador da partida, com 22 pontos. O Banespa perdeu a liderança para a Telemig/Minas e agora ocupa a vice-liderança. A próxima rodada será quinta-feira. Outros jogos: Palmeiras/Guarulhos 0 a 3 Ulbra (22/25, 19/25 e 14/25); UCS 1 a 3 Shopping ABC/Santo André (20/25, 14/25, 25/21 e 20/25), Intelbrás/São José 2 a 3 Lupo/Náutico (26/24, 16/25, 20/25, 25/23 e 9/15).