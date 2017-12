Rexona contrata jogadora russa A equipe paranaense do Rexona anunciou nesta terça-feira a contratação da jogadora russa, naturalizada israelense, Tatiana Shaposhnikov. Atacante de ponta, de 1,84m de altura, Tatiana deve ficar no Brasil até o final da Superliga. A jogadora, de 25 anos, fez testes com a equipe em outubro e acompanhou o Rexona na disputa do Campeonato Carioca, quando o time ficou em terceiro lugar. A estréia de Tatiana está marcada para a próxima quinta-feira, às 18 horas, na abertura da etapa final do ?Internúcleos?. O Rexona jogará um amistoso contra uma equipe formada por jogadoras dos 22 Núcleos do Centro Rexona de Excelência do Voleibol.