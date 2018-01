Rexona derrota Osasco na Superliga Num jogo muito equilibrado, o Rexona levou a melhor sobre o BCN/Osasco e com muita ousadia no ataque, venceu por 3 sets a 2 (25/20, 22/25, 21/25, 25/17 e 15/11), em 2 horas de jogo. O destaque da partida, válida pela 8ª rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei, foi a atacante Érika, que garantiu 21 pontos para a equipe paranaense. "Nosso time estava precisando dessa vitória para ganhar moral. Agora é enfrentar o Vasco para tentarmos ficar entre primeiras na classificação geral, o que é bom para as quartas-de-final", disse a levantadora Kátia, lembrando do jogo decisivo do Rexona contra a equipe carioca, no próximo dia 7. "Vacilamos, demos chances a elas, que souberam aproveitar muito bem. Agora só nos resta ganhar e ganhar?, afirmou a atacante Paula, preocupada com os altos e baixos do time de Osasco durante as últimas partidas.