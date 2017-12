Rexona e BCN fazem semi no vôlei O Rexona/Paraná enfrenta o BCN/Osasco, neste sábado, às 16 horas, na primeira partida das semifinais da Superliga Feminina de Vôlei (com Bandeirantes). O BCN, de Virna, quer a vitória fora de casa ? as semifinais serão definidas em uma série melhor-de-três jogos. O confronto deve ser equilibrado. Na fase de classificação, os times se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. A semifinal entre o MRV/Minas e o Automóvel Clube/Campos começa terça-feira.