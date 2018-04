Rexona é eliminado do Mundial e adeus de Fofão será sem título

O Rexona/Ades perdeu para o Dínamo Krasnodar por 3 sets a 1 (25/21, 25/27, 25/23 e 25/21), neste sábado, e foi eliminado na semifinal do Mundial de Clubes Feminino de Vôlei disputado em Zurique, na Suíça. A derrota impediu que a levantadora Fofão se despedisse das quadras com mais um título.

A aposentadoria da veterana de 45 anos está marcada para às 7h30 da manhã deste domingo, na decisão do terceiro lugar contra o Volero Zurich. Fofão também não tem do que se queixar, pois no mês passado deu adeus à Superliga com mais uma taça, a sexta da carreira na competição nacional. A final do Mundial será entre Dínamo Krasnodar e Eczacibasi Vitra Istambul deste domingo, às 10 horas (de Brasília).

O time carioca fez uma boa partida e todos os sets foram disputados ponto a ponto. O problema é que no Dínamo a russa Tatiana Kosheleva estava em dia inspirado e anotou 30 pontos. Pela equipe do técnico Bernardinho o destaque foi Natália Pereira, que marcou 22.

O Rexona nunca conquistou o título mundial. Sua melhor participação foi em 2013, quando a equipe do Rio de Janeiro avançou para a final, mas acabou derrotada pelo time do VakifBank Istambul.