Rexona e Finasa fazem o terceiro jogo da final Na final da Superliga Feminina de Vôlei, o Rexona-Ades recebe o Finasa/Osasco neste sábado, às 15 horas (com transmissão da SporTV), no Ginásio Caio Martins, em Niterói, para o terceiro jogo da série melhor-de-cinco, que está empatada por 1 a 1. Se a história das duas primeiras partidas se repetir, a vitória ficará com a equipe paulista - o Rexona venceu em Osasco e o Finasa deu o troco no Rio. No jogo deste sábado, o técnico Bernardinho vai para a quadra em cadeira de rodas e espera motivar o Rexona. ?É normal o atleta crescer na adversidade. E talvez o que aconteceu comigo possa ser um incentivo. Vou ficar no banco e contarei com o apoio do Hélio Griner e da comissão técnica para comandar a equipe?, disse o treinador, que caiu na última partida e rompeu o tendão de Aquiles - foi operado e ficará de 40 a 60 dias com a perna imobilizada. No Finasa, o técnico Paulo Coco está satisfeito com a equipe. Ele elogiou a garra das jogadoras, que venceram a última partida de virada. ?Estou gostando do poder de superação e da determinação do time nesta final. Isso foi muito importante para inverter a situação no último jogo, em que perdíamos no quinto set por 14 a 11.?