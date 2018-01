Rexona e Minas decidem na Superliga Fora da lista dos principais favoritos ao título da Superliga Feminina de Vôlei, o Rexona surpreendeu ao fechar o primeiro turno com a melhor campanha. Agora, a equipe paranaense disputará com o MRV/Minas, dia 16, em Curitiba, uma vaga na semifinal da competição. Na terça-feira, o Rexona venceu a Buettner por 3 sets a 0 (27/25, 25/20 e 25/23), em Brusque (SC), e chegou aos 13 pontos, com seis vitórias e uma derrota. Já o MRV/Minas ficou em segundo lugar no primeiro turno, com 12 pontos (cinco vitórias e duas derrotas).