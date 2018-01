Rexona e Osasco desempatam final da Superliga feminina Rexona/Ades e Finasa/Osasco brigam pelo desempate da série melhor-de-cinco das finais da Superliga feminina neste sábado. Cada time conquistou uma vitória em seus respectivos ginásios. A partida será em Niterói, às 14h30, e terá transmissão da SporTV. O técnico Bernardinho, que comanda o Rexona, analisa: ?As contas estão zeradas. Temos de jogar com uma postura diferente da que começamos em Osasco (quando seu time perdeu por 3 a 0). Não podemos nos iludir com a vitória no segundo jogo, pois ainda temos muito pela frente.? Do lado de Osasco, o técnico Luizomar de Moura também prevê dificuldades, mas espera reverter o favoritismo dado neste partida pelo mando de jogo: ?Por enquanto, apenas um time jogou em cada partida. Gostaria muito de ver as duas equipes jogarem bem ao mesmo tempo. Vamos tentar reverter a situação e conseguir a vantagem fora de casa.?