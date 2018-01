Rexona e Osasco jogam em busca da vaga na Superliga Ainda invicto na Superliga Feminina de Vôlei, o Rexona/Ades está a uma vitória da semifinal do torneio. A segunda partida, da série melhor-de-três, contra o Flamengo será nesta quinta-feira, às 20 horas, em Campos (RJ). No mesmo horário, Finasa/Osasco recebe o Fiat/Minas precisando de uma vitória para também avançar à próxima fase. Pela Superliga Masculina, Ulbra/São Paulo (RS), Cimed (SC), On Line (RS) e Unisul/Nexxera (SC) passam às semifinais com vitórias nesta quinta-feira, na 2ª rodada das quartas-de-final. Às 20 horas, acontece: Minas x Ulbra, em Belo Horizonte (SporTV), Cimed x Wizard, em Florianópolis, e Banespa x On Line, em São Bernardo. E às 20h30, haverá Bento x Unisul/Nexxera, em Bento Gonçalves.