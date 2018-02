Rexona enfrenta o Minas por invencibilidade e liderança O Rexona/Ades defende a liderança e a invencibilidade na Superliga feminina de vôlei neste sábado, às 17 horas, contra o Fiat/Minas, na Arena Telemig, em Belo Horizonte. Será a terceira partida consecutiva fora de casa do time carioca, que venceu todos as oito que disputou no campeonato. As mineiras estão na quinta colocação, com quatro vitórias e quatro derrotas. ?O Minas é uma equipe jovem e que vai dar muito trabalho para a gente. Elas evoluíram bastante nesta competição e mostraram muita qualidade nas últimas partidas. Temos de trabalhar para impor o nosso jogo?, disse o técnico Bernardinho. No primeiro turno, o Rexona venceu o rival por 3 a 1 no Rio de Janeiro. O Minas sabe que terá uma partida complicada, mas vem embalado pelo triunfo por 3 a 2 sobre o Finasa/Osasco, que até então só tinha uma derrota na Superliga, justamente para o Rexona. O técnico Cebola está confiante. ?Espero um jogo difícil, mas em casa podemos quebrar essa invencibilidade do Rexona. É só jogarmos nosso vôlei e não cometermos os mesmo erros da primeira fase da competição", aposta. A partida de Belo Horizonte ainda terá um duelo à parte. As duas melhores colocadas no levantamento estarão em quadra. Dani Lins, do Rexona, que ocupa a primeira posição, com 35,21% de eficiência, e Ana Tiemi, do Minas, com 30,63% de acertos, serão as responsáveis por definir as jogadas da partida. Outros dois jogos serão disputados neste sábado. São Caetano/Mon Bijou e Vôlei Futuro enfrentam-se no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul. Já a partida entre Cimed/Macaé e Pinheiros/Blue Life será disputada no ginásio Maurício Bittencourt, em Macaé. No domingo, BrasilTelecom e Finasa/Osasco completam a rodada no Ginásio Planalto. Jogos da nona rodada da Superliga feminina: Sábado São Caetano/Mon Bijou x Vôlei Futuro Cimed/Macaé x Pinheiros/Blue Life Fiat/Minas x Rexona-Ades Domingo BrasilTelecom x Finasa/Osasco