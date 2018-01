Rexona está fora da final do Carioca O Macaé surpreendeu e tirou o Rexona da luta pelo bicampeonato carioca, nesta quarta-feira à noite, no Ginásio Grajaú Country Club, no Rio de Janeiro. A equipe fluminense venceu por 3 sets a 1, parciais de 22/25, 25/19, 25/20 e 25/21, em 1h41 de jogo. Com o resultado, o time de Curitiba vai disputar o terceiro lugar da competição no sábado, contra o Buettner/Brusque, de Santa Catarina. A final será no mesmo dia entre Automóvel Clube, de Campos, e Macaé.