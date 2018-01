Rexona favorito na Superliga de Vôlei A equipe que vencer neste sábado a decisão do turno da Superliga Feminina de Vôlei, assegura vaga nas semifinais do torneio. O Rexona, líder do primeiro turno, joga em casa contra o MRV/Minas, segundo colocado, a partir das 16 horas, no Ginásio do Tarumã, em Curitiba (com TV Bandeirantes). Nos últimos cinco anos, as equipes fizeram 16 jogos pela Superliga, com 13 vitórias para a equipe paranaense. A partida também será um duelo entre as melhores levantadoras do ranking. Fabiana Berto, do Rexona, é a melhor no fundamento, com 43,64% de eficiência. Fofão, do MRV, tem 43,06%. "É uma honra, mas ainda considero a Fofão a melhor levantadora do Brasil", afirma Fabiana, de 26 anos e 1,80 metro. O técnico Hélio Griner, do Rexona, fala em um jogo difícil. "O MRV tem atletas experientes, como a Ângela, a Pirv e a Fofão. É um time que, ajustado, é tão ou mais favorito ao título que o BCN." Mas o técnico Antônio Rizzola, do Minas, acha que a vantagem é do rival, que terminou a etapa em primeiro lugar, joga em casa e venceu seu time por 3 a 1 no turno. Duelo - Pela Superliga Masculina, o Banespa, líder do Grupo A, enfrenta a Ulbra, líder do Grupo B, domingo, no Banespa, em São Paulo. A partida, da décima rodada do turno, será às 16 horas (com TV Bandeirantes).