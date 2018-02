Rexona fecha série com Macaé e vai à final da Superliga O Rexona/Ades garantiu vaga na decisão da Superliga Feminina de vôlei ao bater o Cimed/Macaé por 3 sets 1, nesta quinta-feira, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. As parciais foram de 26/28, 25/23, 25/19 e 25/17. Atual campeão da Superliga, o time comandado pelo exigente Bernardinho fechou a série contra as cariocas em 3 a 0. ?A semifinal não nos deixou contente. Não tivemos consistência em nenhuma das partidas deste playoff. Precisamos crescer e mostrar o nosso potencial nas finais. Agora vamos treinar e estudar o adversário?, disse o técnico. Agora, o Rexona espera pelo vencedor da outra semifinal, entre Finasa/Osasco e Fiat/Minas. A equipe paulista está em vantagem de 2 a 1 e vai à decisão se ganhar o terceiro confronto, neste sábado, em Belo Horizonte. Vitória das mineiras força a realização do quinto jogo, na próxima quarta-feira, em Osasco.