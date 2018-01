Rexona ganha outra e lidera Superliga O Rexona cumpre campanha perfeita até o momento na Superliga Feminina de Vôlei. Neste domingo, mesmo fora de casa, a equipe do Paraná conseguiu sua terceira vitória em três jogos, sem perder um set sequer. A vítima dessa vez foi o São Caetano, que não resistiu ao líder isolado do torneio e levou de 28/26, 25/18 e 25/16. Com a presença no ginásio Milton Feijão do técnico da seleção masculina e também coordenador do Rexona, Bernardinho, a equipe do Paraná não deu chances ao adversário. O destaque do jogo foi Walewska: "Foi uma boa partida fora de casa. Não começamos bem, mas a partir do segundo set melhoramos nossa performance.? ?O São Caetano entrou com uma formação diferente e nós precisamos de um tempo para nos encaixarmos no jogo. Felizmente, conseguimos fazer isso ainda no primeiro set. Depois, foi só fazermos o que já sabemos?, disse o técnico do Rexona, Hélio Griner. Os resultados da terceira rodada da Superliga Feminina deixaram o Rexona na liderança. O segundo colocado é o BCN/Osasco, que venceu o Automóvel Clube/Campos por 3 a 1 no sábado. Também com três vitórias como os dois primeiros está o MRV/Minas, que tem desvantagem no saldo de sets mesmo depois de ter feito 3 a 0 sobre o Cadsoft/São José. No outro jogo de ontem, o Macaé/Nuceng derrotou o Blue Life/Pinheiros por 3 a 2.