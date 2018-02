Rexona joga em casa para se manter invicta na Superliga A equipe do Rexona-Ades defende, nesta quarta-feira, a liderança invicta da Superliga Feminina de Vôlei ao enfrentar o Brasil Telecom, a partir das 19h30 (com transmissão do SporTV), no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela terceira rodada do returno da principal competição do País e a equipe carioca já ganhou os nove jogos que fez até o momento. O técnico Bernardinho tem como dúvida a meio-de-rede Thaisa, que está gripada e com a garganta inflamada. "O Brasil Telecom vem de uma derrota apertada para o vice-líder Finasa por 3 sets a 2, mesmo sem duas jogadoras importantes. Ao longo da competição, eles demonstraram também potencial para brigar pelo título. Devemos ter cuidado com esse time. Quanto a Thaisa, ela está gripada e ainda não sabemos se terá condições de jogar?, disse. Na Grande São Paulo, o Finasa/Osasco tentará se manter na segunda colocação ao receber o Pinheiros/Blue Life/Ferraz. No Rio de Janeiro, o Cimed/Macaé jogará contra o São Caetano/Mon Bijou e, em Belo Horizonte, o Fiat/Minas terá pela frente o lanterna Vôlei Futuro, de Araçatuba.