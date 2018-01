Rexona passa a treinar ao meio-dia Para se acostumar ao calor, a equipe feminina de vôlei da Rexona/Curitiba está alterando durante toda essa semana seu horário habitual de treinos para se preparar para o confronto com o Açúcar União/São Caetano, no domingo, no ABC. Em vez de começarem os trabalhos às 9h30, como normalmente, as jogadoras treinam a partir das 11h45, para se adaptarem ao horário do jogo, que será ao meio-dia. O jogo será válido pela terceira rodada da Superliga Feminina de Vôlei. Nas duas primeiras rodadas, a Rexona conseguiu duas vitórias. ?Decidimos fazer essa programação para tentar adaptar o grupo ao horário do jogo, desenvolvendo uma rotina. Estamos trabalhando também com os horários de alimentação das jogadoras, para que não sintam fome na hora da partida?, explicou Ricardo Tabach, assistente do técnico Hélio Gryner. Outra preocupação da comissão técnica para manter a invencibilidade da equipe parananense é quanto ao aspecto tático. ?A preocupação principal é aumentar o entrosamento entre as centrais e a levantadora. Nosso objetivo é ter um grupo mais equilibrado?, disse Tabach.