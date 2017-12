Rexona perde e está fora da semifinal Primeiro colocado na fase classificatória do Grand Prix Feminino de vôlei, o Rexona sofreu a segunda derrota na terceira etapa e está fora das finais da competição. Na tarde desta sexta-feira no Ginásio Milton Feijão, em São Caetano, o time do técnico Helio Griner perdeu para o Campos por 3 a 2, parciais de 18/25, 25/19, 25/21, 20/25 e 15/7 em 112 minutos. Com o resultado, o time do Rio de Janeiro eliminou o Rexona, seu adversário direto, e garantiu a segunda vaga do grupo para a fase decisiva. O BCN de Osasco é a outra equipe classificada nesta chave. O próximo torneio do time será a Supercopa dos Campeões, em novembro e depois o time disputa a Superliga, que terá início no dia 30 de novembro e é o principal objetivo do Rexona nesta temporada.