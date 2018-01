Rexona sofre mas vence outra O Rexona teve muita dificuldade, mas conquistou na noite desta terça-feira em, São José dos Campos, sua quarta vitória consecutiva na Superliga Feminina sde Vôlei. A equipe de Curitiba venceu o São José por 3 sets a 2, com parciais de 20/25, 25/17, 19/25, 25/20 e 15/8. Estes foram os dois primeiros sets perdidos pelo Rexona na competição. Último colocado da Superliga, o São José atuou de forma descontraída, enquanto o Rexona, que se mostrou bastante apático, não conseguiu repetir as boas atuações anteriores. No domingo, dia 22, o Rexona faz sua última partida do ano pela Superliga. Às 12 horas, enfrenta o MRV/Minas no Ginásio JK em Belo Horizonte.