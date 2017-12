Rexona supera o Osasco e conquista o bi da Copa Salonpas O Rexona-Ades surpreendeu ao bater com facilidade o Finasa/Osasco por 3 sets a 0, com parciais de 30/28, 25/22 e 25/17. Com o feito, a equipe do Rio de Janeiro conquistou neste sábado o bicampeonato da Copa Salonpas, torneio interclubes feminino de vôlei. A partida foi disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Essa foi a terceira vez consecutiva que as duas equipes se enfrentaram na decisão pelo título da competição. O time paulista havia ganho o título em 2004, enquanto que o Rexona-Ades levou o troféu no ano passado. Na edição 2006, os clubes brasileiros já tinham jogado na primeira fase, com uma vitória apertada dos cariocas por 3 a 2, na última segunda-feira. "Soubemos crescer no momento certo. Foi uma impressão extremamente bacana de ver jogadoras jovens se impondo em momentos importantes. Elas estão de parabéns, jogaram como uma equipe veterana", comentou técnico Bernardinho em entrevista à TV Globo. O assistente-técnico do Rexona, Hélio Ricardo Griner, também destacou o desempenho da sua equipe. "Tivemos a tranqüilidade para jogar. São meninas novas, acho que o Finasa era favorito, com um time mais forte e mais rodado. Mas soubemos lidar a pressão no momento certo do campeonato. A equipe rendeu bem em um campeonato longo para a gente". Ao lado da companheira Regiane Bidias, a meio-de-rede Dani Vieira, do Rexona, foi a maior pontuador da partida, com 17 acertos. "Nosso time cresceu durante a competição. Viemos com tudo para a final e isso fez a diferença", comentou a atleta. Pelo lado do Osasco, o destaque foi a ponta Natália, com 13 pontos. Na disputa pelo terceiro lugar, o Cimed/Macaé venceu a equipe japonesa Hisamitsu Springs por 3 a 0, com parciais de 25/18, 25/23 e 25/19, e ficou com a medalha de bronze. A ponta Fofinha foi a maior pontuador, com 21 acertos, e eleita a melhor jogadora da competição. ?Este terceiro lugar foi devido à superação do grupo. Nós sentimos muito a derrota da semifinal, mas voltamos determinadas e ficamos muito felizes com a vitória. Sobre a conquista do título de melhor jogadora, dou mérito ao grupo todo?, disse a atleta gaúcha.