Rexona supera o Osasco no duelo de invictos na Superliga No duelo de invictos da Superliga Feminina de Vôlei, o Rexona/Ades superou o Finasa/Osasco por 3 sets a 1, com parciais de 25/9, 25/23, 25/27 e 25/20, e garantiu a liderança isolada da competição. A partida deste domingo foi disputada no Ginásio José Liberatti, em Osasco. Com o resultado, a equipe carioca, que chegou ao sétimo triunfo consecutivo e perdeu apenas três sets no Nacional, está na ponta da tabela com 14 pontos, um a mais que o rival paulista. O terceiro posto está com o São Caetano/Mon Bijou, que bateu o Brasil Telecom por 3 a 2, no sábado. A levantadora Dani Lins, do Rexona, foi eleita a melhor jogadora em quadra. No entanto, a maior pontuador foi a meio-de-rede Thaisa, também do time carioca, com 16 acertos. Depois da partida, o treinador Bernardinho elogiou as suas atletas. "Com relação a Dani, temos um projeto para que ela chegue à seleção. A Thaisa tem um potencial muito grande, uma boa estatura e é corajosa", comentou o treinador, que analisou o jogo das rivais. "A Natália (ponta) tem um belo potencial, desde Ana Mozer a gente não via uma revelação desse nível. Ainda temos jogadoras como a Paula (Pequeno), voltando a jogar em grande condição", No confronto entre os lanternas da Superliga, o Pinheiros/Blue Life não teve dificuldades para superar o Vôlei Futuro por 3 a 0, com 25/22, 25/13 e 25/20, em casa. Apesar do resultado positivo, o time paulista segue na penúltima colocação, com nove pontos, dois a mais que o adversário.