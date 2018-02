Rexona supera Vôlei Futuro e segue invicto na Superliga Mesmo jogando fora de casa, o Rexona-Ades não teve dificuldades para derrotar na noite desta quarta-feira o Vôlei Futuro por 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/19 e 25/18, e segue com 100% de aproveitamento na Superliga feminina de vôlei. A partida no Ginásio Placido Rocha, em Araçatuba, foi válida pela primeira rodada do returno. Com o oitavo triunfo consecutivo, a equipe carioca, que é comandada pelo treinador Bernardinho, segue na liderança do torneio com 16 pontos, dois a mais que o Finasa/Osasco, que perdeu para o Fiat/Minas por 3 a 2 (25/19, 15/25, 22/25, 25/15 e 15/8). No próximo sábado, o Rexona pega os mineiros fora de casa; ?Acho que equipe jogou o suficiente para ganhar. Contra o Minas temos que atuar com mais intensidade. Começamos com a Amanda e a Dani Vieira para dar mais ritmo às atletas?, disse Ricardo Tabach, assistente técnico do time do Rio. No outro jogo da rodada, o Cimed/Macaé bateu o Brasil Telecom por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 28/26 e 25/14, fora de casa, no Ginásio do Colégio Planalto, em Brasília. ?Simplesmente não fomos ao jogo. Estávamos na quadra fisicamente, mas faltou o lado psicológico", disse Fernanda Ísis, central do Telecom.