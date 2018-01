Rexona tenta manter invencibilidade Açúcar União/São Caetano e Rexona/Paraná se enfrentam neste domingo, pela terceira rodada do turno da Superliga Feminina de Vôlei, ainda buscando entrosamento. O jogo será às 12 horas, no ginásio Milton Feijão, em São Caetano do Sul, com transmissão ao vivo da TV Bandeirantes. Apesar do ponto em comum, as duas equipes vivem situação oposta na competição. O São Caetano corre atrás de sua primeira vitória, enquanto o Rexona tenta manter a invencibilidade.