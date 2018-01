Rexona tenta recuperação na final da Superliga feminina Com o apoio da torcida, o Rexona/Ades tenta nesta quarta-feira a recuperação diante do Finasa/Osasco nas finais da Superliga Feminina de Vôlei. A partida, às 18h30, terá transmissão do SporTV e a equipe paulista lidera a melhor-de-cinco em 1 a 0. Na primeira partida, em Osasco, as donas da casa atropelaram as favoritas, comandadas por Bernardinho, por 3 a 0. Foi apenas a segunda derrota das cariocas na competição. Um dos destaque em quadra foi a atacante Natália, que hoje completa 18 anos. ?Só queria a vitória de presente. Não preciso ganhar mais nada?, disse a atacante, terceira maior pontuadora do torneio, com 309 pontos (235 de ataque, 55 de bloqueio e 19 de saque). ?Sei que não será fácil. O Rexona terá o apoio da torcida e vai vir com tudo para tentar a reabilitação.? ?O importante é reagir. O time tem de jogar para conseguir reverter a série. Primeiro, quero que o grupo mude a postura. Todos os sets serão decididos nos detalhes, para isso a equipe deve estar aguerrida. Mas ainda temos muita coisa pela frente, a final apenas começou?, disse o técnico Bernardinho.