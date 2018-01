Rexona treina duro para decisão Por causa da final do primeiro turno da Superliga Feminina de Vôlei, que será realizada às 16h de sábado em Curitiba, o técnico Hélio Griner não deu folga para as atletas do Rexona. Na segunda-feira, não houve tempo para folia de carnaval, e sim um treino normal para o time, que vai enfrentar o MRV/Minas. Quem vencer garante uma vaga na semifinal. "Todas estão trabalhando no feriado, sem cara feia. Treinar esse grupo me deixa muito feliz", declarou Griner. "Independente do resultado, queremos continuar jogando bem e terminar a Superliga entre os melhores times. Para isso, temos de continuar o trabalho que vem sendo feito, mantendo a concentração e dedicação." "Demoramos um pouco para nos encontrarmos, mas todas querem fazer o melhor dentro de quadra e agora estamos bem unidas, principalmente quando surgem as situações de dificuldade", avisou a israelense Tali, um dos destaques do Rexona. O MRV é um dos favoritos ao título, principalmente graças à ponta Érika, da seleção brasileira, e à central romena Pirv.