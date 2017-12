Rexona treina para a terceira fase Depois da vitória por 3 a 0 sobre o Blue Life/Pinheiros no sábado, a equipe do Renoxa inicia nesta segunda-feira, o período de treinamentos para a terceira fase do GP Brasil de vôlei, que começa nesta quinta-feira. Os jogos desta semana vão definir as semifinalistas do torneio. O próximo desafio do Rexona será contra o Automóvel Clube/Campos, na quinta-feira, em Macaé (RJ. Neste quadrangular, a equipe de Curitiba ainda jogará com Macaé Sports/Nuceng e Blue Life/Pinheiros. Satisfeito com o desempenho da equipe no sábado, o técnico Helio Griner está preocupado agora com uma eventual queda na produção. ?Tão importante quanto a volta à briga foi conseguirmos manter um padrão de ataque forte no jogo?, disse. ?O importante, agora, é mantermos esse padrão,? advertiu.