Rexona vence e estraga a festa do Osasco em Barueri O Rexona-Ades acabou com a festa do Finasa/Osasco e, em pleno Ginásio José Corrêa, em Barueri (SP) venceu as donas da casa por 3 sets a 2 neste sábado. O resultado forçou o quinto jogo da série melhor-de-cinco da final da Superliga Feminina de Vôlei, pois as duas equipes somam duas vitórias no confronto. A partida decisiva será disputada no próximo fim de semana no Rio de Janeiro. Mesmo sem a presença do técnico Bernardinho, suspenso por três cartões amarelos (as cariocas tiveram o comando do assistente técnico Hélio Griner), o Rexona começou a partida muito bem, com destaque para a ponta Renatinha, que virou quase todos os ataques que caíram em suas mãos: 25 a 18. Surpreendidas no primeiro set, as paulistas acordaram no segundo e o bloqueio (um dos pontos mais fortes da equipe) passou a funcionar, principalmente com Valesquinha e Carol Gatais. As visitantes começaram a sentir a pressão da torcida e caíram muito de produção, dando a vitória para Osasco por 25 a 21. No terceiro set, apesar de todo o trabalho de Griner, a equipe carioca voltou abatida. Bom para o Osasco que chegou a abrir cinco pontos de vantagem, em um placar de 6 a 1. Mas as cariocas foram aos poucos entrando no jogo, empataram em 19 a 19 e depois de muito equilíbrio de ambas as partes, conseguiram vencer por 25 a 23. O quarto set era tudo ou nada para o Osasco. As cariocas voltaram a começar perdendo. Mas as paulistas não podiam imaginar em perder para levar a decisão para o tie-break, e foi o que elas conseguiram: 25 a 17 para o Osasco. E o final não poderia ser mais emocionante. Depois de abrir 2 a 0 no placar, o Rexona deixou as adversárias chegarem, empatando em 9 a 9. Mas a partir daí as cariocas deslancharam, mas mesmo assim não foi fácil, e depois de um rali sensacional o Rexona fechou por 15 a 13.