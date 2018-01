Rexona vence e mantém vice-liderança O Rexona venceu o MRV/Minas por 3 sets a 1 e manteve a invencibilidade e a vice-liderança na Superliga Feminina de Vôlei. A partida - realizada na tarde deste domingo, em Belo Horizonte, teve as parciais de 25/21, 21/25, 25/17 e 25/23, em 104 minutos. ?Sem dúvida que foi um resultado importante, pois os dois times apresentaram grande nível técnico. Alternamos um pouco no segundo set, quando elas cresceram. Foi um bom resultado?, disse o treinador do Rexona, Helio Griner. Para a meio-de-rede Walewska, que pela terceira vez em cinco jogos conquistou o troféu de melhor jogadora da partida, o resultado serviu para o Rexona mostrar que está totalmente recuperado da falta de concentração apresentada no set inicial dos jogos anteriores. ?Estamos todas de parabéns. No segundo set demos uma desconcentrada e elas cresceram, mas poderíamos ter vencido por 3 a 0. Naquele momento deixamos de acreditar que poderia ser fácil. Mostramos que quando o jogo exige mais, entramos concentradas e determinadas. Agora, o Natal vai ser melhor para a gente?, brincou. A próxima partida do Rexona na Superliga será dia 12 de janeiro no Ginásio Tarumã, diante do Blue Life Pinheiros. Veja a classificação da Superliga, após a 5ª rodada, neste domingo. 1º - BCN/Osasco 2º - Rexona 3º- MRV/Minas 4º- Blue Life/Pinheiros 5º- Automóvel Clube/Campos 6º- Açúcar União São Caetano 7º-Macaé/Nuceng 8º- CadSoft/T.C.São José