Rexona vence Osasco em clássico pela Salonpas Cup O Rexona/Ades bateu o Finasa/Osasco por 3 2, com parciais de 25/19, 16/25, 23/25, 25/23 e 15/12, no clássico disputado nesta segunda-feira, e segue invicto na Salonpas Cup, que termina sábado no ginásio do Ibirapuera. Nesta terça, às 18 horas, o Hisamitsu Springs, do Japão, pega o Cimed/Macaé, e na seqüência, às 20h, o Finasa/Osasco enfrenta o Schweriner, da Alemanha. ?Entramos determinadas em quadra, foi mais um jogo com placar de 3 a 2. O Finasa tinha o time mais completo, mas entramos para ganhar?, disse a levantadora do Rexona, Dani Lins, lembrando que todas as partidas de seu time foram vencidas por 3 a 2. No primeiro jogo desta segunda, a equipe de Macaé e conquistou sua segunda vitória na competição ao bater o River Plate por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/20 e 25/21. O técnico do time brasileiro, Sérgio Negrão, espera um jogo duro com as japonesas nesta terça. ?Nosso conjunto é bom, mas não somos um time que define com eficiência, ou seja, nossos pontos são muito demorados. Como o Hisamitsu Springs é forte justamente na defesa, acredito que a bola vai demorar muito pra cair?, analisa.