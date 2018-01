Rexona vence Supercopa de Vôlei O Rexona (PR) conquistou, no sábado à noite, a Supercopa dos Campeões de Vôlei Feminino, ao vencer o Automóvel Clube de Campos (RJ) por 3 a 0 (25/22, 25/15 e 25/15). O título é o primeiro de Helio Griner como técnico do time. Antes, havia ganho o Carioca e a Supercopa de 2000 como substituto do então treinador Bernardinho. Após alguns dias de folga, o Rexona, bicampeão nacional, retornará aos treinos na quarta-feira. O próximo compromisso é o Campeonato Carioca, a partir do dia 13.