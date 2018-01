Rexona/Ades e Cimed vencem na abertura da semifinal Jogando fora de casa o Rexona/Ades começou bem a semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. O time de Bernardinho derrotou o São Caetano/Mon Bijou por 3 a 0 (25/18, 25/14 e 25/20), em 1h12min, na abertura da série melhor-de-cinco. A próxima partida do playoff será na sexta, às 20h30, no Rio, com SporTV. Apesar da vitória fácil, Bernardinho não mudou o discurso: ?Não podemos cair na armadilha de pensar que já acabou. O São Caetano vai com tudo na próxima partida e será um adversário mais perigoso ainda?, disse o técnico Bernardinho. A ponta Sassá analisou: ?Jogamos concentradas com a cabeça no lugar, pois sabíamos que o São Caetano vinha com moral depois das últimas partidas. Agora, temos de aproveitar o apoio da nossa torcida para tentar fechar a série em casa.? Banespa perde a primeira para o Cimed Jogando em casa, o Cimed ganhou nesta quarta-feira no sufoco do Banespa. Os catarinenses venceram por 3 a 2, com 25/19, 25/15, 20/25, 23/25 e 15/12. O próximo jogo será sábado, às 21h30, em São Bernardo.