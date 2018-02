Rexona/Ades inicia playoffs da Superliga com fácil vitória O Rexona/Ades não encontrou dificuldades para sair na frente nos playoffs da Superliga Feminina de Vôlei. Neste sábado, a equipe carioca derrotou o Vôlei Futuro por 3 sets a 0 - com parciais de 25/17, 25/21 e 25/16 -, no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. O segundo jogo da série melhor-de-cinco das quartas-de-final acontecerá na próxima quarta-feira, em Araçatuba (interior de São Paulo). ?Foi um bom jogo. Como o adversário é jovem aguardamos um pouco para saber o que iria acontecer. No decorrer da partida melhoramos o rendimento. A guarda do Vôlei Futuro caiu no terceiro set, quando impusemos o nosso ritmo?, disse o assistente-técnico Helio Griner. "Vamos sempre buscar o melhor e estou satisfeita, pois conseguimos impor o nosso ritmo. Estamos no caminho certo, jogando de igual para igual?, afirmou a oposta Renatinha. Quem se deu mal na rodada foi o São Caetano/Mon Bijou, que perdeu em casa para o Cimed/Macaé por 3 sets a 0, no Ginásio Lauro Gomes, no ABC paulista. O jogo teve parciais de 25/21, 25/21 e 25/21. Na Arena Telemig, em Belo Horizonte, o Fiat/Minas bateu o Pinheiros/Blue Life também por 3 a 0 - com parciais de 25/18, 25/18 e 25/21. As quartas-de-final da Superliga Feminina continuam neste domingo. No Ginásio José Liberatti, em Osasco, o Finasa/Osasco receberá o BrasilTelecom.