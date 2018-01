Rexona/PR é exemplo de organização Um projeto que proporciona o desejado "retorno" ao patrocinador que investe no esporte, mas não sobrevive apenas da presença de estrelas do vôlei nacional. O Rexona, do Paraná, mostrou, ao vencer a decisão do turno da Superliga Feminina de Vôlei, sábado, que a filosofia de trabalho criada pelo técnico Bernardo Rezende não será afetada por sua saída para a seleção brasileira masculina. O técnico Hélio Grinner afirma que o projeto, nascido em 1997, acertou ao adotar a filosofia de revelar e consolidar jovens jogadoras. A vitória sobre a forte MRV/Minas por 3 sets a 1 (25/23, 25/11, 18/25 e 25/19), na partida que decidiu o turno da Superliga, é um reforço adicional. Com o resultado, o Rexona garantiu vaga antecipada nas semifinais da competição, enquanto apresentou ao mercado o potencial de jovens atletas, como a ponta Sassá e a meio-de-rede Cláudia, ambas com 19 anos, reservas no extinto time do Vasco, vice-campeão no ano passado. O trabalho sério também devolveu a confiança a atletas como a levantadora Fabiana Berto, de 26 anos, e a atacante Raquel, de 24 anos, que voltaram a viver bons momentos em quadra. O técnico Hélio Grinner confessa que assumir o lugar de Bernardinho não foi tarefa fácil. O mercado não tinha certeza que o projeto continuaria. Grinner observa que foram a levantadora Fernanda e o próprio Bernardinho que divulgaram a qualidade de um trabalho "que pode tirar jovens jogadoras do anonimato". Embora não tenha o maior investimento entre os times de ponta da Superliga, o Rexona acredita, segundo Grinner, "que muitas vezes, não é apenas o cifrão que conta, mas a valorização e o nível do trabalho". Vem de Cláudia, uma brasiliense, de 1,84 m, considerada "a nova Ida do vôlei brasileiro" por Bernardinho, a confirmação de que o trabalho do Rexona atrai jogadoras interessadas em ter um espaço para evoluir. Cláudia, que começou a jogar aos 10 anos, em Anápolis, e disputou sua primeira Superliga pela Força Olímpica, em Brasília, na temporada de 1999/2000, disse que "muitas atletas querem jogar no Paraná por causa da estrutura, do trabalho e da oportunidade de crescer e se firmar". "Ela é a Ida com 20 anos", afirma Bernardinho, que acompanhou a decisão no Paraná. "Tem as mesmas características de velocidade, explosão e até na dedicação aos treinos, com a vantagem de ser menos avoada." Cláudia fica lisonjeada com a comparação. Observa que ficou amiga de Ida, do grupo da seleção brasileira que foi vice-campeã mundial em 1994 e medalha de bronze olímpica em 1996. "No ano passado, no Vasco, eu passava muito tempo com ela, minha ´professora´, dentro e fora da quadra." O Rexona consolidou jogadoras como Érika, de 22 anos e 1,80 m, que chegou na equipe com 17 anos, vinda do Mackenzie, de Minas, e Raquel, de 1,91 m, que também mostrou seu jogo quando chegou ao Rexona, em 1997, vinda do Botafogo, do Rio. "O projeto tem um peso considerável na decisão de vir ou não para o Paraná. É possível sim dar retorno e ao mesmo tempo trabalhar com garotas jovens e de potencial", acentua Bernardinho.