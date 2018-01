Rexone-Ades termina invicto e agora pega o Flamengo/Rio O duelo entre as duas melhores equipes da Superliga Feminina de Vôlei terminou com vitória do invicto e líder Rexona-Ades sobre o Finasa, em Osasco, por 3 a 0 (25/12, 25/22 e 25/21). ?Este jogo serviu para avaliarmos nossos erros?, disse Bernardinho, técnico do Rexona. Antes da partida, cada jogadora recebeu um buquê de rosas vermelhas e brancas pelo Dia da Mulher. Outros resultados: São Caetano-Mon Bijou 0 x 3 Pinheiros/Blue Life (19/25, 13/25 e 17/25); Asbs-Suzano 3 x 2 Fiat Minas (26/28, 25/23, 30/28, 21/25 e 15/12); e Flamengo/Rio 2 x 3 Oi/Macaé (32/30, 26/24, 24/26, 23/25 e 10/15). A fase quarta-de-final começa no sábado e os jogos serão: Rexona-Ades (1.º) x Flamengo/Rio (8.º); Finasa/Osasco (2.º) x Fiat/Minas (7.º); Oi/Macaé (3.º) x Brasil Telecom (6.º); e Pinheiros/Blue Life (4.º) x São Caetano-Mon Bijou (5.º). Apenas o Asbs-Suzano está eliminado. A ordem dos confrontos deverá divulgado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) nesta quinta.