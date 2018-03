Ricarda troca o vôlei pelo golfe Após 16 anos de vôlei, Ricarda (ex-BCN/Osasco e seleção brasileira) trocou as quadras pelos campos de golfe, as defesas mirabolantes como líbero por tacadas velozes com o driver (taco para tacadas de longa distância, usado para a saída), os ginásios fechados por campos com lagos e muito verde. É um hobby, mas, como toda boa atleta, ela não consegue praticar esporte sem pensar em competir e ganhar. ?Vou treinar para jogar. Não quero passar vergonha.? Leia mais no Estadão