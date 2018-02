Ricardinho ainda não decidiu se quer a seleção brasileira

A história de Ricardinho com a seleção parece longe do fim. O time volta a se reunir em abril, após a temporada de clubes, e ele parece ainda não saber o que fazer. Fabiane, mulher do levantador, disse na terça-feira que "Ricardinho não joga mais pela seleção brasileira". Na quarta-feira, porém, comentou que foi mal interpretada, que se referia ao fato de ele não estar jogando pelo Brasil agora, não que abria mão da seleção. O levantador não quer falar, mas ficou aborrecido com a repercussão da afirmação da mulher e com os comentários nos blogs. Ricardinho, de 32 anos, está se naturalizando italiano, benefício que terá por extensão da cidadania que Fabiane acaba de obter - o processo levou dois anos. Mas, segundo Fabiane, isso não significa que Ricardinho vá atuar pela seleção italiana ou deixar a brasileira. Pelas regras da Federação Internacional, para defender outra seleção, o jogador tem de estar afastado de seu time de origem há dois anos. O Módena, de Ricardinho, tem mais 4 brasileiros - Sidão, André Nascimento, André Heller e Murilo - e está preocupado: a partir de 2008/2009 a Federação pode resolver restringir a dois os estrangeiros no time. O Módena ofereceu a Ricardinho, que tem contrato de cinco anos, e a Sidão, a possibilidade de atuarem como italianos. A mulher de Sidão também tem cidadania italiana. O empresário Jorge Assef, que atua no mercado italiano, explicou que um processo de cidadania pode levar de dois meses a quatro anos. Confirmou que há um movimento dos clubes italianos para a naturalização de jogadores diante da possibilidade da nova norma da Federação Internacional. Mesmo com dupla cidadania, o atleta terá de optar: se decidir jogar como italiano, perderá o direito de defender a seleção de origem. Para o técnico Bernardinho, nada mudou em relação ao levantador. Disse que nunca exigiu pedido de desculpas e espera aproximação de Ricardinho para uma tentativa de entendimento. "Ainda não aconteceu e segue tudo como estava."