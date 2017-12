Ricardinho quer Brasil mais concentrado contra a Austrália O levantador Ricardinho acredita que o Brasil não terá vida fácil na partida desta terça-feira, contra a Austrália, às 5 horas (de Brasília), na qual a equipe tentará se reabilitar no Mundial Masculino de Vôlei, após a derrota deste domingo para a França, e assegurar a classificação para a segunda fase da competição. A equipe da Oceania é a lanterna do Grupo B, com três derrotas e apenas dois sets vencidos. ?Temos de jogar como fizemos contra a Grécia, concentrados e determinados. Não podemos achar que será fácil. Todo mundo quer ganhar pelo menos um set de nós?, afirma Ricardinho, que lembra do duelo contra os australianos na estréia da Olimpíada de Atenas, em 2004, quando o Brasil venceu a Aastrália, mas perdeu o primeiro set. Daquele time, estão no Mundial o levantador Young, os pontas Hardy e Earl e os meios-de-rede Howard e Campbell - Ferguson seria o sexto remanescente, mas se machucou e foi cortado às vésperas da competição. O técnico Bernardinho também pede cuidado com a Austrália, que repete o perfil das demais equipes do grupo: um time alto e muito forte no bloqueio. "Muitos jogadores jogam na Europa, inclusive na Itália, e isso deu consistência à equipe", afirmou explicou o treinador. A Austrália fez 23 amistosos na preparação para o Mundial, com 15 derrotas e 8 vitórias - uma delas por 3 a 1 sobre a Argentina, seleção que patina na competição no Japão.