Ricardo e Emanuel buscam recuperação no Circuito Mundial

Atuais campeões olímpicos e líderes do ranking mundial, os brasileiros Ricardo e Emanuel tiveram um desempenho abaixo da média na última etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, semana passada, em Xangai, na China: terminaram em 9º lugar. Agora, eles buscam a recuperação, a partir desta quinta-feira, na etapa de Praga, na República Checa. Além de valer pontos para a classificação olímpica, a competição de Praga pode ter um significado histórico para a dupla de Ricardo e Emanuel. Juntos desde 2002, eles já somaram 59 títulos em etapas do Circuito Mundial e esperam atingir a marca de 60 conquistas. Outras três duplas brasileiras irão disputar medalhas em Praga. Destaque para Pedro Solberg e Harley, que venceram as duas etapas do Circuito Mundial realizadas até agora, em Adelaide e Xangai. Também estarão em ação Márcio/Fábio Luiz e Franco/Pedro Cunha - os últimos, inclusive, passaram nesta quarta-feira pelo qualifying. Ao contrário das duas primeiras etapas do Circuito Mundial, quando homens e mulheres tiveram disputas simultâneas, Praga receberá apenas a competição masculina. Assim, a terceira etapa feminina acontecerá na semana que vem, em Seul, na Coréia do Sul.