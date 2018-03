Ricardo e Emanuel começam bem na etapa de Zagreb

Ricardo e Emanuel confirmaram o favoritismo e começaram com duas vitórias na quinta etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, nesta quinta-feira, em Zagreb, na Croácia. Atual campeã olímpica e líder do ranking, a dupla brasileira venceu os croatas Zukovskij/Kovacev (21/12 e 21/16) e os estonianos Kais/Vesik (21/18 e 24/22). Por outro lado, as demais duplas brasileiras em Zagreb decepcionaram nesta quinta-feira. Harley e Pedro Solberg perderam os dois jogos do dia e já estão eliminados da competição. Enquanto isso, Márcio e Fábio Luiz, com uma vitória e uma derrota, caíram para a repescagem. MULHERES Na etapa feminina do Circuito Mundial, que está sendo disputada em Osaka, no Japão, o Brasil teve um desempenho melhor. Três das quatro duplas brasileiras estrearam com duas vitórias no primeiro dia: Juliana/Larissa, Renata/Talita e Ana Paula/Shelda - a exceção foi Ágatha e Shaylyn, que perderam uma partida e foram para a repescagem.