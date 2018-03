Ricardo e Emanuel perdem dois jogos e caem em Xangai

Os campeões olímpicos Ricardo e Emanuel perderam a invencibilidade de 32 jogos na atual temporada, nesta quinta-feira, em Xangai, na segunda etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia. Mais do que isso, a dupla sofreu duas derrotas, e está fora da luta pelo título. Os primeiros colocados no ranking mundial caíram pela primeira vez nas oitavas-de-final, contra os suíços Martin Laciga e Jan Schnider, por 2 a 1, com 22/20, 15/21 e 15/3. Depois, na repescagem, foram derrotados pelos espanhóis Pablo Herrera e Raul Mesa, em apenas dois sets, com 21/18 e 21/17. Com os resultados do dia, a dupla é a única entre as brasileiras que não tem mais chances de chegar à semifinal. Até agora, duas duplas já garantiram vaga entre as quatro melhores do torneio - o brasileiros Márcio e Fábio Luiz, e os chineses Linyin Xu e Penggen Wu. Em busca de vaga na semifinal, Franco e Pedro Cunha enfrentarão na sexta-feira a dupla vencedora do duelo entre Jorre André Kjemperud e Tarjei Skarlund, da Noruega, e Herrera e Mesa. Se vencerem, os brasileiros serão os adversário de Xu e Wu. Pedro Solberg e Harley, atuais campeões da etapa de Xangai, também estão na briga por um lugar entre as quatro melhores parcerias do torneio. Na primeira partida de sexta, eles terão pela frente os australianos Anndrew Schacht e Josh Slack. Caso superem os rivais, disputarão uma vaga contra os suíços Laciga e Schnider. Em caso de classificação, terão Márcio e Fábio Luiz pela frente, na disputa por uma vaga na final.