Ricardo e Emanuel perdem e adiam definição de vaga no Pan

O vôlei de praia masculino brasileiro ainda vai esperar mais alguns dias - provavelmente até à próxima quinta-feira - para saber quem será seu representante nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em julho. Com a derrota deste sábado para os suíços Heuscher e Heyer por 2 sets a 1 - parciais de 21/18, 14/21 e 15/13 -, nas quartas-de-final, Ricardo e Emanuel terminaram o Aberto da Croácia em 5º lugar, perderam a chance de garantir a vaga por antecipação e empurraram a definição para o Aberto de Portugal, quinta etapa do circuito mundial de 2007. Chegaram aos 7.580 pontos e ainda podem ser ultrapassados por Márcio e Fábio Luiz, que ficaram apenas em 17.º, em Zagreb, e agora somam 7.140 pontos, restando ainda 600 em jogo. As chances continuam amplamente favoráveis aos campeões olímpicos. Caso Márcio e Fábio Luiz ganhem em Portugal, o 13.º lugar será suficiente para Ricardo e Emanuel. No entanto, Márcio e Fábio Luiz pretendem agarrar com unhas e dentes a oportunidade de reverter um quadro que imaginavam decidido. "Vamos continuar fazendo a nossa parte, sem nos preocupar com os demais. Fomos muito mal na Croácia, mas temos chances de nos recuperar em Portugal até porque todos os resultados contam como seletiva aos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008", lembrou o capixaba Fábio Luiz. A queda dos medalhistas de ouro em Atenas/2004 foi o capítulo final do pior desempenho do Brasil no circuito mundial em dois anos. Desde o Grand Slam de Paris, em 2005, que o Brasil não colocava ao menos uma dupla entre os quatro semifinalistas. A etapa revela também o crescimento das equipes de outros países. Na véspera, o saque do russo Kolodinsky, fundamental na vitória sobre Ricardo e Emanuel, chegou a atingir a velocidade de 109 km/h. Técnico de Márcio e Fábio Luiz, que em julho defendem na Suíça o título do Campeonato Mundial conquistado em 2005 na Alemanha, Ronald Rocha pretende aproveitar os dias que antecedem à estréia em Espinho para trabalhar forte nos fundamentos que não funcionaram na capital croata. "Fábio Luiz tem tido dificuldades com o passe e os adversários estão aproveitando para forçar o saque em cima dele", explicou.