Ricardo e Emanuel são derrotados nas quartas da etapa croata

Os brasileiros Ricardo e Emanuel foram derrotados nesta sexta-feira nas quartas-de-final da etapa croata do Circuito Mundial de vôlei de praia e vão precisar de duas vitórias neste sábado para chegar à decisão. Os campeões olímpicos começaram o dia vencendo os holandeses Boersma e Ronnes por 18/21, 21/17 e 15/13 pelas oitavas. Na partida seguinte, válida pelas quartas, Ricardo e Emanuel foram derrotados por 21/17, 20/22 e 25/23 pela dupla Schuill e Nummerdor, também da Holanda, que se garantiu nas semifinais. No sábado, os brasileiros vão enfrentar os vencedores do confronto entre os chineses Xu e Wu e os americanos Gibb e Rosenthal. Caso vençam, Ricardo e Emanuel decidirão uma vaga nas semifinais contra Fuerbringer e Jennings, dos Estados Unidos. O cruzamento permite que o torneio tenha uma final brasileira. Márcio e Fábio Luiz começaram o dia de hoje na repescagem e conseguiram três vitórias. Neste sábado, a dupla brasileira enfrentará os holandeses De Gruijter e Ronnes. Se vencerem, duelarão com os alemães Klemperer e Koreng por uma vaga na semifinal contra Nummerdor e Schuill, da Holanda.