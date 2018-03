Ricardo e Emanuel vão à repescagem na etapa de Praga

A dupla Ricardo e Emanuel perdeu para os alemães Brink e Dieckman por 2 sets a 1 (21/14, 18/21 e 13/15), pelas quartas-de-final da etapa de Praga, na República Tcheca, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Com a derrota, os atuais campeões olímpicos, terão de jogar a repescagem, neste sábado, 10, contra os vencedores de Doppler e Gartmayer (AUT) x Reckermann e Urbatzka(ALE). Antes de Ricardo e Emanuel, as duplas Pedro Solberg e Harley, Márcio e Fábio Luiz e Franco e Pedro Cunha já haviam perdido nesta sexta, e foram desclassificados do campeonato.