Ricardo e Emanuel vencem duelo brasileiro e vão à semi

Os brasileiros Ricardo e Emanuel venceram nesta sexta-feira a dupla Harley e Pedro, pelas quartas-de-final da etapa italiana do Circuito Mundial de vôlei de praia, disputada na cidade de Roseto degli Abruzzi. Com a vitória, a dupla se classificou para a semifinal do torneio. Ricardo e Emanuel venceram Harley e Pedro por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/16. Mais cedo, a dupla encontrou dificuldades para derrotar os norte-americanos Gibb e Rosenthal, por 2 sets a 1 (21/18, 17/21, 15/11). Já os brasileiros Harley e Pedro venceram no primeiro jogo do dia os alemães Brink e Dieckmann, por 2 sets a 0 (22/20, 21/15). Mas com a derrota para Ricardo e Emanuel, a dupla terá que disputar a repescagem do torneio, no sábado, para ir às semifinais. A dupla formada pelos brasileiros Fábio e Pedro Cunha foi desclassificada da competição, após perderem o terceiro jogo do dia para os russos Barsouk e Kolodinsky, por 2 sets a 0 (21/18, 23/21). Nos dois primeiros jogos, Fábio e Pedro Cunha venceram os suíços Laciga e Schnider - 2 sets a 0 (21/14, 21/19) - e os austríacos Doppler e Gartmayer - 2 sets a 0 (21/16, 21/14).