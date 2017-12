Ricardo e Loyola vencem em Brisbane Os Jogos da Boa Vontade, disputado em Brisbane, na Austrália, começaram bem para a dupla brasileira de vôlei de praia Ricardo Santos e José Loyola. Eles venceram nesta quinta-feira os alemães Joerg Ahmann e Axel Hager por 2 sets a 0, com parciais de 21-16 e 21-13. Na partida anterior, as cubanas Tamara Larea Peraza e Dalixia Fernández derrotaram as alemãs Stephanie Pohl e Okka Rau por 21-13 e 21-11.