Ricardo e Pedro avançam às semifinais na Finlândia

Nesta sexta-feira, Ricardo e Pedro Solberg iniciaram o dia com uma vitória tranquila sobre os estonianos Kais e Vesik, por 2 sets a 0 (21/15 e 21/17). Depois, os brasileiros não encontraram a mesma facilidade, mas acabaram superando os alemães Klemperer e Koreng novamente por 2 sets a 0 (23/21 e 24/22).

Já Harley e Alison, atuais líderes do ranking mundial, venceram o duelo brasileiro com Billy e Bruno Schmidt nas oitavas de final, por 2 sets a 1 (20/22, 21/17 e 15/7). Na sequência, a dupla foi derrotada pelos holandeses Nummerdor e Schuil por 2 sets a 0 (21/18 e 21/14), caindo para a repescagem.

As baixas brasileiras do dia ficaram com as eliminações de Benjamin/Franco, Márcio/Fábio Luiz e Billy/Bruno Schmidt, todos derrotados na repescagem da etapa de Aland. Benjamin e Franco foram superados pelos poloneses Fijalek e Prudel por 2 sets a 1 (15/21, 21/14 e 15/11). Márcio e Fábio Luiz perderam para os neozelandeses Lochhead e Pitman por 2 sets a 0 (21/18 e 21/19). E Billy e Bruno Schmidt sofreram derrota para os suíços Laciga e Bellaguarda por 2 sets a 1 (21/10, 23/21 e 15/5).

No sábado, Harley e Alison enfrentam os vencedores do confronto entre os estonianos Kais e Vesik e os alemães Brink e Reckermann. Se vencerem, os brasileiros jogam as semifinais no mesmo dia, contra Ricardo e Pedro Solberg. A final da etapa de Aland acontece apenas no domingo.