Ricardo e Solberg perdem e ficam em 4.º na Finlândia

Os brasileiros Ricardo e Pedro Solberg não resistiram à dupla alemã formada por David Klemperer e Eric Koreng e perderam a chance de ficar com a medalha de bronze na etapa de Aland, da Finlândia, do Circuito Mundial de vôlei de praia.

Neste domingo, a nova dupla brasileira foi derrotada por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 19/21, 21/16 e 15/13, e ficaram com o quarto lugar na etapa. A medalha de ouro ficou com os holandeses Richard Schuil e Reinder Nummerdor. Eles superaram os atuais campeões mundiais, os alemães Jonas Reckermann e Julius Brink, por 2 sets a 1, com parciais de 21/23, 21/15 e 15/11.

A próxima etapa do Circuito será disputada na cidade de Hague, na Holanda, a partir da terça-feira. Márcio/Fábio Luiz, Billy/Bruno Schmidt e Thiago/Jan tentarão avançar na competição no country-cota. Alison/Harley, Ricardo/Pedro Solberg e Franco/Benjamin já estão garantidos no torneio principal.