Rio de Janeiro bate Minas e é pentacampeão carioca

A equipe do Rio de Janeiro derrotou, na noite desta quinta-feira o Minas-Resende por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/15 e 25/18 e conquistou seu terceiro título na temporada, o Campeonato Carioca de Vôlei feminino. Na primeira fase do Estadual, o Minas levou a melhor e bateu o time comandado por Bernardinho, favorito ao título, por 3 sets a 1, dentro do Ginásio do Tijuca Tênis Clube, que foi palco também da primeira partida da decisão. Nesta temporada, o Rio de Janeiro já levantou os troféus do Salonpas Cup e da Copa Brasil.